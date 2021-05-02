В сети отыскали фото погибшей девушки. Она вела инстаграм под ником favoritka.

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Знакомые и близкие выражают соболезнования на странице Александры

На странице погибшей друзья и знакомые выражают глубокие соболезнования. Есть и комментарий матери Александры.

Погибшая Александра Землякова / Фото из инстаграма favoritka

Девушка была пассажиркой Infinity / Фото из инстаграма favoritka



Люди выражают соболезнования на странице девушки / Фото из инстаграма favoritka

Перед жутким ДТП молодежь употребляла алкоголь

Между тем в телеграмме Dtp.kiev.ua сообщили, что перед жуткой аварией молодые люди употребляли алкоголь и веселились.

Потом была очень короткая полицейская погоня. Результат вы все видели утром,

– говорится в сообщении.

Также известно, что только 20 апреля 26-летнего Павла Белоконя, который и был за рулем машины, поймали за пьяным вождением – в Виннице.

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Смотрите видео с погибшей девушкой:

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