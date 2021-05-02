В сети отыскали фото погибшей девушки. Она вела инстаграм под ником favoritka.
Читайте больше ДТП в Киеве с участием пьяного водителя: погибла молодая девушка, еще одна пострадала – видео
Знакомые и близкие выражают соболезнования на странице Александры
На странице погибшей друзья и знакомые выражают глубокие соболезнования. Есть и комментарий матери Александры.
Погибшая Александра Землякова / Фото из инстаграма favoritka
Девушка была пассажиркой Infinity / Фото из инстаграма favoritka
Люди выражают соболезнования на странице девушки / Фото из инстаграма favoritka
Перед жутким ДТП молодежь употребляла алкоголь
Между тем в телеграмме Dtp.kiev.ua сообщили, что перед жуткой аварией молодые люди употребляли алкоголь и веселились.
Потом была очень короткая полицейская погоня. Результат вы все видели утром,
– говорится в сообщении.
Также известно, что только 20 апреля 26-летнего Павла Белоконя, который и был за рулем машины, поймали за пьяным вождением – в Виннице.
К теме Прокурор опроверг родственные связи виновника ДТП в Киеве и экс-главы МВД
Смотрите видео с погибшей девушкой:
Главное об аварии на бульваре Леси Украинки:
- Авария произошла в ночь на 1 мая.
- Водитель Infinity разогнал автомобиль и на большой скорости слетел с мокрой дороги.
- Машина врезалась в электроопору. Погибла 18-летняя пассажирка, другая – 17-летняя – госпитализирована.
- Перед этим 26-летний Павел Белоконь проигнорировал требования полицейских остановиться.
- Водитель сказал, что это был "азарт", и он не прислушался даже к своим спутницам.
- Проверка на драгере показала, что Белоконь был нетрезв.
- Суд избрал ему меру пресечения – пребывание под стражей без права внесения залога.