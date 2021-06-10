ДТП в Киеве: на Окружной внедорожник влетел в фуру с трубами – видео

В Киеве в ночь на 10 июня произошло ДТП. На Окружной внедорожник Audi влетел под фуру.

Это произошло в направлении Академгородка возле Житомирского моста. Внедорожник буквально вмяло под фуру.

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Грузили трубу на дороге

Фура стояла с прицепом, в который грузили трубу. Внедорожнику трубой разорвало крышу. Рабочие утверждают, что впереди выставили все предупредительные знаки аварийных работ.

В результате аварии водителя внедорожника отвезли в больницу в тяжелом состоянии. На месте работали медики, полиция. Все обстоятельства ДТП установит следствие.

На Окружной внедорожник влетел в фуру с трубами: видео (18+)

Последствия аварии: видео "Информатора"

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