В Киеве 29 апреля на Севастопольской площади столкнулись маршрутка, грузовик и легковой автомобиль. Водитель, который спровоцировал аварию заснул после ДТП.

По данным СМИ, в результате аварии пострадала одна пассажирка маршрутки. Ей оказали помощь медики.

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Обстоятельства ДТП

Причины и обстоятельства ДТП выясняет полиция. По предварительной информации правила дорожного движения нарушил водитель легкового автомобиля, передает телеграм-канал сайта "Сегодня".

Вероятно, что водитель был пьян – в салоне его автомобиля нашли пустую бутылку вина.

По информации телеграмм - канала "Стражи Эспрессо " водитель Ford въехал в маршрутку и заснул.

Как сообщили очевидцы , как только случилась авария , из автомобиля выбежали двое мужчин и скрылись.

За рулем остался третий, спал. Был ли он за рулем в момент аварии – неизвестно.

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Еще одна крупная авария

Сокрушительное ДТП с пострадавшими произошло утром 26 апреля на Броварском проспекте в Киеве. Владелец ВАЗ потерял сознание, из-за чего машина выехала на полосу для встречного движения. После этого столкнулась с другим автомобилем, но уже марки Volkswagen.

Как выяснили патрульные, которые первыми прибыли на место инцидента, водитель ВАЗ двигался по крайней левой полосе в направлении Броваров. Когда же он потерял сознание, машина вылетела за пределы проезжей части с другой стороны дороги.