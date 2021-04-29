ДТП в Киеве на Севастопольской площади: въехал в маршрутку и уснул
В Киеве 29 апреля на Севастопольской площади столкнулись маршрутка, грузовик и легковой автомобиль. Водитель, который спровоцировал аварию заснул после ДТП.
Источник:24 канал
По данным СМИ, в результате аварии пострадала одна пассажирка маршрутки. Ей оказали помощь медики.
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Обстоятельства ДТП
Причины и обстоятельства ДТП выясняет полиция. По предварительной информации правила дорожного движения нарушил водитель легкового автомобиля, передает телеграм-канал сайта "Сегодня".
Вероятно, что водитель был пьян – в салоне его автомобиля нашли пустую бутылку вина.
- По информации телеграмм-канала "Стражи Эспрессо" водитель Ford въехал в маршрутку и заснул.
- Как сообщили очевидцы, как только случилась авария, из автомобиля выбежали двое мужчин и скрылись.
- За рулем остался третий, спал. Был ли он за рулем в момент аварии – неизвестно.
ДТП в Киеве на Севастопольской площади: смотрите видео
Еще одна крупная авария
Сокрушительное ДТП с пострадавшими произошло утром 26 апреля на Броварском проспекте в Киеве. Владелец ВАЗ потерял сознание, из-за чего машина выехала на полосу для встречного движения. После этого столкнулась с другим автомобилем, но уже марки Volkswagen.
Как выяснили патрульные, которые первыми прибыли на место инцидента, водитель ВАЗ двигался по крайней левой полосе в направлении Броваров. Когда же он потерял сознание, машина вылетела за пределы проезжей части с другой стороны дороги.
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