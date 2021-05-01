Детали ДТП в Киеве

Инцидент случился около 02:25. Водителя и пассажирок из автомобиля доставали спасатели специальной техникой.

Машину преследовали патрульные

Патрульные зафиксировали, что автомобиль Infinity G25 нарушает правила дорожного движения. Однако, на требование остановиться водитель не отреагировал, а наоборот – прибавил газу. Правоохранители отправились вслед за нарушителем, однако, тот вскоре врезался в столб на скорости в более 100 киломеров в час.

По данным ГСЧС Киева, машина въехала в электроопору. Перед тем, она столкнулась с бордюром и перевернулась. В результате столкновения, водителя и пассажирку зажало между сиденьями и приборной панелью. Спасатели освободили водителя и тело пассажирки с помощью электрогидравлического оборудования и шанцевого инструмента.

Кроме того, с помощью шанцевого инструмента автомобиль отключили от аккумуляторной батареи.

Что известно о водителе и пассажирах

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, 47-летнего водителя госпитализировали в больницу. Фейсбук-сообщество dtp.kiev пишет, что тот обошелся легкими травмами. Вместе с ним, в больницу отвезли 19-летнюю пассажирку. В то же время 18-летней девушке выжить в результате ДТП не удалось.

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