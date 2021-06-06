Дорожно-транспортное происшествие произошло в Обуховском районе Киевской области в воскресенье, 6 июня.

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Сегодня после обеда в районе села Певцы произошло столкновение двух транспортных средств: Volkswagen и Hyundai. Сведения о травмированных выясняют следователи,

– говорится в сообщении.

Правоохранители пока обеспечивают безопасность дорожного движения. На месте происшествия работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа.



ДТП на Киевщине / Фото пресс-службы патрульной полиции Киевской области



На Киевщине произошло ДТП / Фото пресс-службы патрульной полиции Киевской области

Аварии и ДТП: последние новости

На трассе Киев-Чоп в Мукачевском районе произошла смертельная авария в результате столкновения двух авто. В ДТП погибли двое мужчин, а женщину доставили в реанимацию.

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На Бориспольской трассе в Киеве внедорожник Subaru вылетел с дороги и перевернулся. В авто был только водитель – его госпитализировали с травмами.

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