По предварительной информации, она сильно пострадала от удара. Полицейские устанавливают детали ДТП.

К теме Смертельное ДТП под Одессой: погибла мать 3 детей

Что известно об аварии на Крещатике

  • В ДТП попали три авто.
  • По предварительной версии, водитель Mercedes отвлеклась на телефон.
  • Из-за этого не рассчитала безопасную дистанцию и врезался в такси Volkswagen.
  • Силой удара его отбросило в Porsche Cayenne.
  • Пассажирка такси сильно ударилось головой во время столкновения и чувствовала себя плохо.
  • На место аварии приехала скорая, чтобы оказать помощь пенсионерке.