По предварительной информации, она сильно пострадала от удара. Полицейские устанавливают детали ДТП.
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Что известно об аварии на Крещатике
- В ДТП попали три авто.
- По предварительной версии, водитель Mercedes отвлеклась на телефон.
- Из-за этого не рассчитала безопасную дистанцию и врезался в такси Volkswagen.
- Силой удара его отбросило в Porsche Cayenne.
- Пассажирка такси сильно ударилось головой во время столкновения и чувствовала себя плохо.
- На место аварии приехала скорая, чтобы оказать помощь пенсионерке.