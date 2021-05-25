На Крещатике тройное ДТП: пострадала пенсионерка в такси, которая ехала с вакцинации от COVID-19

25 мая 2021 , 18:09
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Источник:

"ДТП Киев"

Инцидент произошел днем 25 мая. На Крещатике столкнулись 3 авто, среди них было и такси. Пассажирка – пожилая дама, ехавшая после вакцинации от COVID-19.

По предварительной информации, она сильно пострадала от удара. Полицейские устанавливают детали ДТП.

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Что известно об аварии на Крещатике

  • В ДТП попали три авто.
  • По предварительной версии, водитель Mercedes отвлеклась на телефон.
  • Из-за этого не рассчитала безопасную дистанцию и врезался в такси Volkswagen.
  • Силой удара его отбросило в Porsche Cayenne.
  • Пассажирка такси сильно ударилось головой во время столкновения и чувствовала себя плохо.
  • На место аварии приехала скорая, чтобы оказать помощь пенсионерке.
Важно! В патрульной полиции напоминают о необходимости концентрации на дороге во время движения и просят водителей не отвлекаться на гаджеты во время вождения.
Автор: Вікторія Андрєєва