Под Киевом в аварию попали сразу 3 авто: есть пострадавшие – фото, видео
Под Киевом произошло тройное ДТП / Фото Dtp.Kiev
На Новоирпенской трассе под Киевом 26 января столкнулись 3 автомобиля. В результате аварии пострадали водители 2 машин.
Источник: Dtp.Kiev
Одно ДТП под Киевом спровоцировало другое.
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Детали аварии: как все было
- Сперва водитель Peugeot въехал в автомобиль Toyota, немного поцарапав его.
- Однако для выяснения ситуации мужчины не съехали на обочину. Вместо этого они продолжили разговор прямо посреди дороги.
- Вскоре в Peugeot на полной скорости врезался водитель спортивного автомобиля Skoda Fabia.
В результате ДТП есть пострадавшие
- Серьезно пострадал водитель автомобиля Peugeot, его госпитализировали.
- Кроме того, травмы получил мужчина, который управлял Skoda. Помимо ударов, у него подозревают серьезные нарушения зрения.
Под Киевом произошло тройное ДТП: Фото Dtp.Kiev
На Новоирпенской трассе столкнулись 3 авто: смотрите видео
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