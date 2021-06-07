По предварительной информации, есть пострадавшие. На месте происшествия работают спасатели, медики и полицейские.

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Что известно о ДТП на трассе Киев – Одесса

  • Авария произошла в 07:30 на 35 километре трассы Киев – Одесса. Говорится о территории Киевской области, а именно о Васильковском районе.
  • На развороте перед светофором в направлении столицы столкнулись бензовоз и маршрутка.
  • Сейчас полицейские регулируют движение транспорта на этом участке.
  • Объезд осуществляют по встречной полосе.
  • Количество пострадавших пока неизвестно.

Очевидцы о месте ДТП: видео