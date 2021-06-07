ДТП на трассе Киев – Одесса: маршрутка и бензовоз не поделили дорогу – фото, видео

На трассе Киев - Одесса близ поселка Калиновка утром 7 июня произошло громкое ДТП. У разворота на светофоре столкнулся бензовоз MAN и маршрутка Mercedes Sprinter.
По предварительной информации, есть пострадавшие. На месте происшествия работают спасатели, медики и полицейские.
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Что известно о ДТП на трассе Киев – Одесса
- Авария произошла в 07:30 на 35 километре трассы Киев – Одесса. Говорится о территории Киевской области, а именно о Васильковском районе.
- На развороте перед светофором в направлении столицы столкнулись бензовоз и маршрутка.
- Сейчас полицейские регулируют движение транспорта на этом участке.
- Объезд осуществляют по встречной полосе.
- Количество пострадавших пока неизвестно.
Очевидцы о месте ДТП: видеоОбратите внимание! Недавно в Обуховском районе Киевской области в ДТП попали 2 легковушки. Столкновение было настолько сильным, что машины выбросило с дороги на обочину. В результате пострадало несколько человек, в том числе дети.