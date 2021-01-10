В Киеве на улице Николая Закревского произошло ДТП с участием микроавтобуса и городского трамвая. В результате этой аварии остановилось движение трамваев в обе стороны.

В то же время из-за ДТП затруднено движение автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

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В свою очередь, "Киевпастранс" сообщал о задержке в движении трамваев №33К в направлении улицы Сабурова по причине ДТП.

Движение восстановили в 13:15, но курсирование трамваев происходит с отклонением от графика.

Заметим, что удар от столкновения пришелся на кабину водителя трамвая. Микроавтобусу от удара смяло правый бок. О пострадавших в результате ДТП не сообщается.

ДТП на улице Закревского, Киев: карта