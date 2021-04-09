На Киевщине, в районе села Стоянка, 8 апреля произошло ДТП. Машина Kia Sorento влетела в отбойник – он зашел спереди, а вышел через заднюю часть. Водитель просто уснул за рулем.

К счастью, никто не погиб, впрочем, 23-летнего пассажира отвезли в больницу с травмами. О его состоянии пока ничего не известно. Водитель не пострадал.

Еще одно резонансное ДТП Под Киевом внедорожник иностранного дипломата спровоцировал серьезную аварию: видео

Обстоятельства ДТП

ДТП произошло на трассе Киев – Чоп в направлении столицы, около 4-х утра. В полиции отметили, что водитель был переутомлен и заснул за рулем.

Правоохранители отмечают, что "сон за рулем грозит всем участникам дорожного движения страшной катастрофой. Путешествовать автомобилем не рекомендуется водителям, которые не выспались и не отдохнули".

На Киевщине через авто насквозь прошел отбойник: смотрите видео

Аналогичный случай

В марте 2021 года в Киеве произошло аналогичное ДТП – Porsche Cayenne на большой скорости въехал в отбойник. Машину буквально прошило насквозь, но водитель сильно не пострадал.

Это произошло на съезде с улицы Академика Заболотного на Столичное шоссе, вблизи ТЦ "Атмосфера". Отбойник прошел через всю машину и вышел из заднего стекла.