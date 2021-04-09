Уснул за рулем: на Киевщине через машину насквозь прошел отбойник
На Киевщине, в районе села Стоянка, 8 апреля произошло ДТП. Машина Kia Sorento влетела в отбойник – он зашел спереди, а вышел через заднюю часть. Водитель просто уснул за рулем.
Источник:Патрульная полиция Киевской области
К счастью, никто не погиб, впрочем, 23-летнего пассажира отвезли в больницу с травмами. О его состоянии пока ничего не известно. Водитель не пострадал.
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Обстоятельства ДТП
ДТП произошло на трассе Киев – Чоп в направлении столицы, около 4-х утра. В полиции отметили, что водитель был переутомлен и заснул за рулем.
Правоохранители отмечают, что "сон за рулем грозит всем участникам дорожного движения страшной катастрофой. Путешествовать автомобилем не рекомендуется водителям, которые не выспались и не отдохнули".
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Аналогичный случай
В марте 2021 года в Киеве произошло аналогичное ДТП – Porsche Cayenne на большой скорости въехал в отбойник. Машину буквально прошило насквозь, но водитель сильно не пострадал.
Это произошло на съезде с улицы Академика Заболотного на Столичное шоссе, вблизи ТЦ "Атмосфера". Отбойник прошел через всю машину и вышел из заднего стекла.
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