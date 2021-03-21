Авария произошла в ночь на 21 марта на проспекте Победы возле Киевского зоопарка. В результате ДТП пострадали 4 человека, часть из них находятся в критическом состоянии.

Сразу после ДТП движение по проспекту Победы перекрыли. На место происшествия прибыли много машин "скорых".

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Детали аварии в Киеве

По информации очевидцев, BMW на огромной скорости влетел в автомобиль аварийной службы. Удар был такой силы, что спецтранспорт отбросило на 50 метров и перевернуло на правый бок. А вот BMW полностью разрушен и изуродован.

Трое очевидцев ДТП, рассказали, что услышали сильный взрыв и увидели, как BMW загорелся. Они подбежали к автомобилю и вытащили людей из него. "Скорая" и правоохранители приехали оперативно.

Что известно о пострадавших

Известно, что за рулем BMW была молодая девушка. Сейчас она находится в больнице в критическом состоянии. Также в BMW были еще 3 пассажира.

Больше всего из пассажиров пострадал мужчина, который сидел на переднем сиденье. Врачи отметили, что сейчас он в тяжелом состоянии.

ДТП возле зоопарка в Киеве: смотрите видео