В Киеве 25 марта на Житомирской трассе девушка на Daewoo врезалась в микроавтобус, в котором ехали маленькие дети – 5 и 8 лет. От столкновения автобус перевернулся на крышу.

К счастью, обошлось без тяжелых травм. Дети и другие пассажиры находятся в больнице под наблюдением.

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Обстоятельства ДТП

ДТП произошло на Житомирской трассе за 18 километров от Киева. Девушка на Daewoo врезалась в микроавтобус Volkswagen – в салоне была семья.

Transporter выбросило в отбойник и перевернуло.

Обстоятельства и причины ДТП будут выяснять правоохранители.

Под Киевом девушка на Daewoo влетела в микроавтобус: смотрите видео