Под Киевом девушка на Daewoo влетела в микроавтобус: пострадали дети – фото
В ДТП на Житомирской трассе пострадали дети / Kyiv Live
В Киеве 25 марта на Житомирской трассе девушка на Daewoo врезалась в микроавтобус, в котором ехали маленькие дети – 5 и 8 лет. От столкновения автобус перевернулся на крышу.
Источник:24 канал
К счастью, обошлось без тяжелых травм. Дети и другие пассажиры находятся в больнице под наблюдением.
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Обстоятельства ДТП
ДТП произошло на Житомирской трассе за 18 километров от Киева. Девушка на Daewoo врезалась в микроавтобус Volkswagen – в салоне была семья.
Transporter выбросило в отбойник и перевернуло.
Обстоятельства и причины ДТП будут выяснять правоохранители.
Под Киевом девушка на Daewoo влетела в микроавтобус: смотрите видео
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