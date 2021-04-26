Движение по Крещатику заблокируют из-за ремонта: схема проезда
Движение по Крещатику заблокируют к вечеру 28 апреля / Вечерний Киев
По всей длине главной улицы Киева коммунальщики проводят плановый ремонт дорожного покрытия. Поэтому автомобилистам, которые ездят через центр столицы, придется терпеть неудобства.
Источник:КГГА
Как отметили в Киевавтодоре, основные работы дорожники планируют заканчивать в часы пик вечером, чтобы автомобилисты могли проезжать по Крещатику хотя бы в это время. Зато утром и днем проезд будет заблокирован.
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Поэтому всем автовладельцам надо заранее спланировать свои маршруты, поскольку уровень пробок в центре столицы может серьезно ухудшиться.
Работы продлятся несколько дней
- Организовывать проезд, по крайней мере несколькими полосами для движения на период работ, судя по всему, дорожники не смогут.
- Согласно планам коммунальщиков, текущие ремонтные работы должны закончиться до 17:00 28 апреля. Именно тогда должны открыть полноценное движение по Крещатику.
Схема проведения дорожных работ на Крещатике / Фото Киевавтодор
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