По всей длине главной улицы Киева коммунальщики проводят плановый ремонт дорожного покрытия. Поэтому автомобилистам, которые ездят через центр столицы, придется терпеть неудобства.

Как отметили в Киевавтодоре, основные работы дорожники планируют заканчивать в часы пик вечером, чтобы автомобилисты могли проезжать по Крещатику хотя бы в это время. Зато утром и днем ​​проезд будет заблокирован.

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Поэтому всем автовладельцам надо заранее спланировать свои маршруты, поскольку уровень пробок в центре столицы может серьезно ухудшиться.

Работы продлятся несколько дней

Организовывать проезд, по крайней мере несколькими полосами для движения на период работ, судя по всему, дорожники не смогут.

Согласно планам коммунальщиков, текущие ремонтные работы должны закончиться до 17:00 28 апреля. Именно тогда должны открыть полноценное движение по Крещатику.



Схема проведения дорожных работ на Крещатике / Фото Киевавтодор

Ремонтные работы продолжаются на многих участках дорог столицы. Сейчас коммунальщики осуществляют капитальное обновление Кольцевой дороги и реконструкцию Борщаговской улицы. Также дорожники работают на других участках дорог, где для запланированного им приходится частично перекрывать движение транспорта.