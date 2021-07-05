Как произошло двойное ДТП

Сначала водитель Daewoo Matiz поцарапала автомобиль Chery Tiggo. Тогда на место ДТП прибыл аварийный комиссар.

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И тут сзади на полном ходу, не тормозя, влетает Subaru, тараня все 3 авто,
 –  говорится в сообщении.

Очевидно, ситуацию осложнили погодные условия. В то время на месте ДТП шел дождь.

В одном из автомобилей сидела мама с 2 детьми. Все они получили тяжелые травмы. Детей госпитализировали в Охматдет.

Двойное ДТП в Киеве / Фото dtp.kiev.ua

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