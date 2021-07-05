Ужасное двойное ДТП в Киеве: мать с детьми в тяжелом состоянии госпитализировали
Источник:dtp.kiev.ua
В Киеве в воскресенье, 4 июля, на бульваре Дружбы народов автомобиль врезался в машину аварийного комиссара и 2 автомобиля, которые были участниками предыдущего ДТП. В результате инцидента пострадали 3 человека.
Как произошло двойное ДТП
Сначала водитель Daewoo Matiz поцарапала автомобиль Chery Tiggo. Тогда на место ДТП прибыл аварийный комиссар.
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И тут сзади на полном ходу, не тормозя, влетает Subaru, тараня все 3 авто,
– говорится в сообщении.
Очевидно, ситуацию осложнили погодные условия. В то время на месте ДТП шел дождь.
В одном из автомобилей сидела мама с 2 детьми. Все они получили тяжелые травмы. Детей госпитализировали в Охматдет.
Двойное ДТП в Киеве / Фото dtp.kiev.ua
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