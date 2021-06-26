Вблизи StereoPlaza перед началом выступления Басты собрались активисты, которые попытались сорвать концерт. Они не на шутку разлили одну из фанаток российского исполнителя.
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Истерика поклонницы Басты
В целом фанаты певца, который поддерживает оккупацию Крымского полуострова, неохотно шли на разговор с журналистами. Однако одна из них все же попыталась высказать свое мнение доступным ей способом. Девушка посоветовала протестующим идти на концерт.
Идите на концерт, почему вы приперлись. Стоят они, плакаты достали. Е*анутые,
– выпалила девушка.
Ей объяснили, что в Украине идет война, а Баста – представитель России и поддерживает оккупацию. "До Басты войны не было, да? Не было? Баста виноват во всем, да? Вы что идиоты", – продолжила пылкая поклонница российского рэпера.
Далее девушка щедро приправила свое недовольство эмоциональной бранью.
Впоследствии мужчина, который был вместе с ней, заявил, что пришел на концерт, потому что "любит Василия Вакуленко (настоящее имя и фамилия Басты), потому что он классный певец". Украинскому поклоннику безразлично, из какой страны исполнитель. Активистам, которые пытались сорвать концерт, он посоветовал идти "куда-то, потому что их лозунги не для таких, как он".
Российский рэпер попал в Украину: как так произошло
- Еще в сентябре 2017 года СБУ сообщила рэперу о запрете въезда на территорию государства в течение 3 лет.
- В сентябре 2020 года Басту убрали из "черного списка", разрешив приезжать в Украину.
- В Минкульте пояснили, что вносят артистов в "черный список" по представлению спецслужбы. Однако в случае Басты такого представления они не получали.
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