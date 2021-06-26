Вблизи StereoPlaza перед началом выступления Басты собрались активисты, которые попытались сорвать концерт. Они не на шутку разлили одну из фанаток российского исполнителя.

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Истерика поклонницы Басты

В целом фанаты певца, который поддерживает оккупацию Крымского полуострова, неохотно шли на разговор с журналистами. Однако одна из них все же попыталась высказать свое мнение доступным ей способом. Девушка посоветовала протестующим идти на концерт.

Идите на концерт, почему вы приперлись. Стоят они, плакаты достали. Е*анутые,

– выпалила девушка.

Ей объяснили, что в Украине идет война, а Баста – представитель России и поддерживает оккупацию. "До Басты войны не было, да? Не было? Баста виноват во всем, да? Вы что идиоты", – продолжила пылкая поклонница российского рэпера.

Далее девушка щедро приправила свое недовольство эмоциональной бранью.

Впоследствии мужчина, который был вместе с ней, заявил, что пришел на концерт, потому что "любит Василия Вакуленко (настоящее имя и фамилия Басты), потому что он классный певец". Украинскому поклоннику безразлично, из какой страны исполнитель. Активистам, которые пытались сорвать концерт, он посоветовал идти "куда-то, потому что их лозунги не для таких, как он".

Справка. Протест состоялся на проспекте Лобановского, 119. Активисты держали в руках плакаты "Баста поддержал оккупацию Крыма", "Баста финансирует российскую армию", они скандировали: "Поддерживаешь Басту – поддерживаешь войну" и "Позор!".

Российский рэпер попал в Украину: как так произошло

Еще в сентябре 2017 года СБУ сообщила рэперу о запрете въезда на территорию государства в течение 3 лет.

В сентябре 2020 года Басту убрали из "черного списка", разрешив приезжать в Украину.

В Минкульте пояснили, что вносят артистов в "черный список" по представлению спецслужбы. Однако в случае Басты такого представления они не получали.

Важно! Российский рэпер Баста поддерживает российскую агрессию и оккупацию Крыма, а также посещал полуостров. Кроме того, он участвовал в съемках фильма о Крымском мосте.

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