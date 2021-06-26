Е*анутые, – неадекватная фанатка Басты устроила истерику перед концертом

В Киеве 25 июня таки состоялся концерт российского рэпера Басты, который поддерживает оккупацию Крыма. Перед мероприятием одна из фанаток исполнителя устроила настоящую истерику.

Вблизи StereoPlaza перед началом выступления Басты собрались активисты, которые попытались сорвать концерт. Они не на шутку разлили одну из фанаток российского исполнителя.

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Истерика поклонницы Басты

В целом фанаты певца, который поддерживает оккупацию Крымского полуострова, неохотно шли на разговор с журналистами. Однако одна из них все же попыталась высказать свое мнение доступным ей способом. Девушка посоветовала протестующим идти на концерт.

Идите на концерт, почему вы приперлись. Стоят они, плакаты достали. Е*анутые,

– выпалила девушка.

Ей объяснили, что в Украине идет война, а Баста – представитель России и поддерживает оккупацию. "До Басты войны не было, да? Не было? Баста виноват во всем, да? Вы что идиоты", – продолжила пылкая поклонница российского рэпера.

Далее девушка щедро приправила свое недовольство эмоциональной бранью.

Впоследствии мужчина, который был вместе с ней, заявил, что пришел на концерт, потому что "любит Василия Вакуленко (настоящее имя и фамилия Басты), потому что он классный певец". Украинскому поклоннику безразлично, из какой страны исполнитель. Активистам, которые пытались сорвать концерт, он посоветовал идти "куда-то, потому что их лозунги не для таких, как он".

Российский рэпер попал в Украину: как так произошло

Еще в сентябре 2017 года СБУ сообщила рэперу о запрете въезда на территорию государства в течение 3 лет.

В сентябре 2020 года Басту убрали из "черного списка", разрешив приезжать в Украину.

В Минкульте пояснили, что вносят артистов в "черный список" по представлению спецслужбы. Однако в случае Басты такого представления они не получали.

. Протест состоялся на проспекте Лобановского, 119. Активисты держали в руках плакаты "Баста поддержал оккупацию Крыма", "Баста финансирует российскую армию", они скандировали: "Поддерживаешь Басту – поддерживаешь войну" и "Позор!".Российский рэпер Баста поддерживает российскую агрессию и оккупацию Крыма, а также посещал полуостров. Кроме того, он участвовал в съемках фильма о Крымском мосте.

Поклонница Басты устроила в Киеве истерику: смотрите видео