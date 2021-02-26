Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" 26 февраля подписало кредитный договор с Европейским банком реконструкции и развития на 50 миллионов евро. Эти деньги пойдут на покупку 50 новых вагонов подземки.

Новые вагоны, которые в ближайшее время должно приобрести киевское метро, будут обслуживать "зеленую" ветку подземки.

Смотрите также В Киеве берут кредит на 50 миллионов евро для покупки новых вагонов метро

Об этом рассказали в пресс-службе КГГА, отметив, что на Сырецко-Печерской линии до конца этого года откроют новые станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Каждый восьмой вагон в критическом состоянии

Чиновники подчеркнули, что сейчас в метро работает 800 вагонов. Но состояние почти 100 из них оценивают как критическое.

Сегодня парк киевского метрополитена составляет 800 вагонов. Около 100 из них – в критическом состоянии и нуждаются в обновлении в ближайшие 3–4 года. С помощью этого кредита город обновит половину устаревшего подвижного состава,

– отметили в КГГА.