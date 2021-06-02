Инстаграм-страницу Марии уже закрыли, поэтому она использует другие соцсети, чтобы поддерживать хайп. Девушка, вероятно, уже не знает, как еще привлечь к себе внимание – решила сказать, что уезжает из Украины в Россию.
К теме Нах*я мне тогда жить, – инстаграм закрыл страницу скандальной блогерши Марии: видео 18+
"Мы сегодня пьем водку и уебыв*ем в Россию", – пообещала Мария. Видео она разместила на сервисе telesco.pe.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Блогерша Мария собирается уезжать / Скриншот из сервиса telesco.pe
Предыстория
- Мария с друзьями устроила погром в отеле – сломали все, что смогли, обрисовали ванну и залили пол алкоголем. Их забрала полиция и возможно будет привлекать к ответственности за хулиганство.
- Блогерша предлагала полицейским показать ее сиськи, чтобы правоохранители всех отпустили. Не получилось. Это никого не заинтересовало.
- Ранее Мария хотела прыгнуть с моста, но полицейские ее спасли и привели в чувство. Девушка была пьяна.
- После того, как ее инстаграм-страницу закрыли, якобы при содействии полиции. Мария записала эмоциональное видео и пообещала, что прыгнет таки с моста или другого сооружения, если ей не вернут аккаунт. По ее словам, весь смысл ее жизни был в этой странице.
- Мария живет с мамой на Троещине. Ей 18 лет.