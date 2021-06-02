Уёбыв*ем в Россию: киевская блогерша Мария, устроившая погром отеля, записала новое видео 18+

Киевская блогерша Мария обиделась на всех и заявила, что переедет в Россию. Она записала новое видео с матом. Вчера, 1 июня, ее забрала полиция за погром в отеле.

Инстаграм-страницу Марии уже закрыли, поэтому она использует другие соцсети, чтобы поддерживать хайп. Девушка, вероятно, уже не знает, как еще привлечь к себе внимание – решила сказать, что уезжает из Украины в Россию.

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"Мы сегодня пьем водку и уебыв*ем в Россию", – пообещала Мария. Видео она разместила на сервисе telesco.pe.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Блогерша Мария собирается уезжать / Скриншот из сервиса telesco.pe

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