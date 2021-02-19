Ехал по встречке и разбил бампер: полицейские показали смешное столкновения легковушек в Киеве
Столкновение Mitsubishi и Lexus произошло на днях на Печерской площади в Киеве. Как определили патрульные, авария произошла из-за нарушения правил обоими водителями.
Источник:Патрульная полиция Киева
Впрочем, степень наказания, которое могут понести руководители автомобилей, на первый взгляд, совсем не пропорционально нарушениям.
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В патрульной полиции Киева показали саму запись аварии, на которой видно, что столкновения можно было бы избежать.
Двойное нарушение
- На видео, которое сделала камера наблюдения, четко видно, что водитель Mitsubishi начал выезжать с Печерской площади на улицу Панаса Мирного. При этом двигался навстречу потоку машин на дороге с односторонним движением.
- В это время с главной дороги на улице Сергея Гусовского поворачивал владелец Lexus, а машины физически не могли разъехаться. Mitsubishi остановился на пешеходном переходе.
- Увидев перед собой машину, водитель Lexus также остановился, но через мгновение – въехал прямо в другую машину.
Патрульные же решили, что водителя Mitsubishi надо наказать за остановку на пешеходном переходе, а не за езду по встречке. А вот владелец Lexus получил постановление за нарушение правил дорожного движения, которое привело к ДТП.
Смотрите видео столкновения Lexus и Mitsubishi в Киеве:
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