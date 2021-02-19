Столкновение Mitsubishi и Lexus произошло на днях на Печерской площади в Киеве. Как определили патрульные, авария произошла из-за нарушения правил обоими водителями.

Впрочем, степень наказания, которое могут понести руководители автомобилей, на первый взгляд, совсем не пропорционально нарушениям.

Смотрите также Взятка за "нужное" решение: как судьи помогают пьяным водителям избежать наказания

В патрульной полиции Киева показали саму запись аварии, на которой видно, что столкновения можно было бы избежать.

Двойное нарушение

На видео, которое сделала камера наблюдения, четко видно, что водитель Mitsubishi начал выезжать с Печерской площади на улицу Панаса Мирного. При этом двигался навстречу потоку машин на дороге с односторонним движением.

В это время с главной дороги на улице Сергея Гусовского поворачивал владелец Lexus, а машины физически не могли разъехаться. Mitsubishi остановился на пешеходном переходе.

Увидев перед собой машину, водитель Lexus также остановился, но через мгновение – въехал прямо в другую машину.

Патрульные же решили, что водителя Mitsubishi надо наказать за остановку на пешеходном переходе, а не за езду по встречке. А вот владелец Lexus получил постановление за нарушение правил дорожного движения, которое привело к ДТП.

Смотрите видео столкновения Lexus и Mitsubishi в Киеве: