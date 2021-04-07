В Киеве 6 апреля на улице Героев обороны, 10 разыгралась настоящая семейная драма. Пьяный экс-депутат Киевсовета пытался сжечь свою квартиру, в которой были его несовершеннолетние дети и жена. Ранее он сжег ее автомобиль.

По информации сообщества "Киев Оперативный" речь идет о Виталии Даниленко. Он в 2014 году был избран депутатом и возглавлял комиссию Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта.

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Сам вызвал полицию

6 апреля примерно в 21:50 в полицию поступило сообщение о "домашнем насилии". Звонил мужчина, который в собственной квартире на Героев Обороны, 10, пытался забрать у жены ружье, но она его не отдавала.

Когда правоохранители ехали на место – в радиоэфир поступило еще одно сообщение с этого же адреса, но уже о пожаре.

На месте к полиции бросились жители и жаловались на буйного пьяного мужчину, который приехал на автомобиле Bentley и поджег квартиру шестнадцатом этаже.

Людей эвакуировали, а поджигателя задержали. Оказалось, что именно он первый раз вызвал полицию и на момент поджога в квартире находились его жена и четверо несовершеннолетних детей.

Ранее сжег авто

Также со слов соседей стало известно, что за несколько дней до этого инцидента, в этом же дворе он поджег автомобиль жены Mercedes.

Задержали депутата

Сам же задержанный оказался бывшим депутатом – Даниленко Виталий Васильевич, 1975 года рождения. Он якобы сказал, что это все из-за того, что жена ему изменяет.