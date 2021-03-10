В Киеве 9 марта произошло еще одно самоубийство ребенка. В Святошинском районе 14-летняя школьница выпрыгнула с 18 этажа. Перед этим она позвонила маме.

В телефонном разговоре девочка сообщила, что уже идет домой с уроков рисования. Однако она так и не вернулась – поднялась на 18 этаж, оставила куртку и прыгнула вниз.

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К сожалению, медики уже ничем не смогли помочь. Они констатировали смерть ребенка. Трагедия произошла на бульваре Кольцова.

Это очередное детское самоубийство в Украине. Полиция рассматривает каждый случай отдельно, впрочем, есть версия, что детей доводят до суицида в "группе смерти". В соцсетях родители пишут, что существует новая ужасная "игра" по аналогии "синего кита".

Сайт 24 канала писал о том, что в Кривом Роге нашли 15-летнюю девочку, которая организовала телеграм-канал в котором давала задания своим подписчикам – дети наносили себе ранения и присылали "фотоотчеты" об этом. Администратор "группы смерти" сама собиралась покончить с собой, впрочем, правоохранителям удалось ее задержать за день до этого.

В то же время дети в Украине продолжают играть в опасные игры – кроме прыжков с высоты, они еще глотают таблетки, а еще режут себе вены.

Редакция сайта 24 канала обращается к родителям и воспитателям – внимательно следите за тем, чем интересуются дети, поговорите с ними, возможно, дети играют в опасные игры или имеют психологические проблемы.