На місце події одразу виїхали рятувальники ДСНС, вибухотехніки, медики швидкої а також слідчі та кінологи. Наразі правоохоронці перевіряють приміщення школи на наявність небезпечних предметів.

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За даними місцевих ЗМІ, педагоги швидко зорієнтувалися, почувши три дзвінки – сповіщення про надзвичайний стан та необхідність термінової евакуації.

200-метровий периметр огородили

Діти та вчителі швидко покинули територію школи та відійшли на безпечну відстань.



Поліцейські перевіряють приміщення школи №10 у Броварах / Фото видання Трибуна Бровари

Педагоги кажуть, що у багатьох в класах залишилися особисті речі. Забрати їх діти та дорослі зможуть лише після повної перевірки приміщення.

Працівники поліції та ДСНС огородили стрічкою 200-метрову зону, за яку крім екстрених служб нікого не пускають. Очікуємо на фахівців вибухотехнічної служби з собаками,

– зазначив керівник Броварського районного управління поліції Андрій Астаф’єв.

Якщо повідомлення про вибухівку виявиться фейковим, слідчі матимуть відкрити кримінальне провадження щодо фейкового замінування. За вчинення такого злочину Кримінальний кодекс передбачає від 2 до 6 років ув'язнення, а також конфіскацію майна.