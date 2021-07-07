Лжеминер в письме якобы прислал собственную фотографию и указал адрес проживания. Впрочем, жильцы этого дома не узнали мужчину.
Мы об этом писали В Киеве "минировали" КГГА и несколько ТРЦ: выкуп требовали в биткоинах
Что рассказали соседи "минера"
Журналистам люди сообщили, что по этому адресу живет много людей, которые могут и не знать друг друга.
Пока неизвестно действительно ли псевдоминер прислал свой адрес и фото.
Требовал выкуп в биткоинах
Напомним, что 6 июля на электронную почту КГГА поступило письмо в котором этот человек сообщил, что заминировал здание и требовал перевести ему 0,5 биткоина, что равняется примерно 17 тысячам долларов.
Смотрите видео о фейковом минировании КГГА
В этот же день в Киеве "заминировали" и несколько торговых центров, но эти сообщения также оказались фейковыми.