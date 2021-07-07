Фейковое минирование КГГА: псевдоминер якобы показал свое фото

В Киеве 6 июля пришлось приостановить работу КГГА из-за сообщений о минировании. Полиция не нашла взрывчатку. Впоследствии стали известны некоторые детали инцидента.

Лжеминер в письме якобы прислал собственную фотографию и указал адрес проживания. Впрочем, жильцы этого дома не узнали мужчину.

Мы об этом писали В Киеве "минировали" КГГА и несколько ТРЦ: выкуп требовали в биткоинах

Что рассказали соседи "минера"

Журналистам люди сообщили, что по этому адресу живет много людей, которые могут и не знать друг друга.

Пока неизвестно действительно ли псевдоминер прислал свой адрес и фото.

Требовал выкуп в биткоинах

Напомним, что 6 июля на электронную почту КГГА поступило письмо в котором этот человек сообщил, что заминировал здание и требовал перевести ему 0,5 биткоина, что равняется примерно 17 тысячам долларов.

Смотрите видео о фейковом минировании КГГА

В этот же день в Киеве "заминировали" и несколько торговых центров, но эти сообщения также оказались фейковыми.