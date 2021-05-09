Сообщение о заминировании парламента поступило около 23:00. На улицу Грушевского сразу прибыли правоохранители и взрывотехники.

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"Минером" оказался 55-летний мужчина

Проверка ничего подозрительного не выявила. "Минера" удалось достаточно быстро установить, им оказался 55-летний житель Сумщины. В полиции говорят, что мотивы мужчины – хулиганские. Сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Парламент уже "минировали" в конце апреля

Отметим, что фейковые заминирования в столице случаются очень часто. Так Верховную Раду уже "минировали" 28 апреля. Тогда нардепов даже не эвакуировали, а взрывчатки, конечно, не нашли.

А 7 мая поступило сообщение по электронной почте о том, что взрывчатку якобы заложили в торгово-развлекательных центрах и метро Киева. Правоохранителям пришлось эвакуировать много людей.

Важно! Верховная Рада приняла решение усилить ответственность за фейковые заминирования. Любители неудачных шуток теперь могут сесть за решетку от 4 до 8 лет, также в придачу их имущество могут конфисковать.