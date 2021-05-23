Произошло событие еще в конце ноября 2020 года. В мае 2021 правоохранители сообщили, что раскрыли преступление.

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Полиция раскрыла убийство в Киевской области: подробности дела

В ноябре 2020 полиция получила сообщение от 37-летнего фермера – руководителя предприятия в поселке Макаров (Бучанский район Киевской области). Мужчина заявил, что нашел тело своего сотрудника.

При этом фермер рассказал правоохранителям эмоциональную историю: мол, у работника случился эпилептический приступ, пришлось его спасать – но этого просто не удалось сделать.

Полиция заподозрила, что фермер пытается ввести следствие в заблуждение. И действительно, после ряда оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий выяснилось, что фермер врал.



Фермер в Киевской области пытался обмануть полицию / Фото НПУ

На самом деле в день трагедии между мужчинами случилась ссора, и руководитель задушил своего подчиненного. Затем злоумышленник решил придумать историю, с которой и позвонил в полицию.

При этом фермер предусмотрительно обрезал провода камер видеонаблюдения, спрятал видеорегистратор, а еще и запугал другого сотрудника, который стал случайным свидетелем происшествия.

Ранее подозреваемый в убийстве уже имел проблемы с законом. Теперь в случае доказательства его вины в суде мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.



Фермера задержали, ему вручили подозрение / Фото НПУ

21 мая суд избрал фермеру меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.