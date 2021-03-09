Во Флоренции открыли памятник Тарасу Шевченко: его подарил Киев
В итальянском городе-музее Флоренции в день рождения Тараса Шевченко 9 марта торжественно открыли памятник великому Кобзарю. Его привезли из Киева.
Источник:фейсбук Виталия Кличко
Это подарок Флоренции от столицы Украины. Деньги на изготовление памятника нашли меценаты, а о его установке в Италии договаривался Виталий Кличко.
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Мэр сам и открыл постамент, вместе со своим коллегой, мэром Флоренции Дарио Нарделли.
Я благодарен нашим итальянским друзьям за то, что мы, наконец, воплотили этот проект, над которым вместе работали несколько лет,
– сказал Виталий Кличко во время открытия.
Почему установили памятник
Идея возникла в 2015 году, когда в украинской столице в парке "Владимирская горка" открыли скульптуру итальянскому поэту Данте Алигьери.
В следующем году Виталий Кличко посетил родину Данте и обсудил с мэром Флоренции будущий памятник Тарасу Шевченко в центре города.
Во Флоренции открыли памятник Тарасу Шевченко: смотрите видео
Выполнение плана затянулось на несколько лет из-за подготовки документации, ведь вся центральная часть Флоренции находится под защитой ЮНЕСКО. Об этом писали на сайте 24 канала.
Город, в котором даже выкорчевать камешек из брусчатки – невозможно,
– пояснили в Почетном консульстве Украины во Флоренции.
И вот, в начале весны 2021 года, наконец это произошло. 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, памятник был открыт.
Где его установили
Флорентийский городской совет дал разрешение на установление бронзовой скульптуры на территории библиотеки Облате.
Это исторический комплекс 16 века, расположенный рядом с главным собором Санта Мария дель Фьоре.
Автор памятника украинский скульптор Олег Пинчук.
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