Предприниматели, недовольные существованием пандемии и попытками власти хотя бы как-то справиться с нагрузкой на медицинскую систему и предотвратить гибель десятков тысяч людей, собрались в центре Киева с самого утра 22 марта.

Сначала протест ФЛП не причинял жителям столицы особых неудобств, поскольку они перекрыли только улицу Грушевского в центре города.

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Впрочем, затем предприниматели решили действовать более активно, чем фактически остановили движение по центральной части Киева, а также спровоцировали многочисленные пробки в прилегающих к ней районах.

Через центр лучше не ехать

Несмотря на то, что часы пик уже давно закончились, проехать через центральные улицы города невозможно по двум причинам:

ФЛП перекрыли проезд по Крещатику, Владимирскому спуску, улицам Грушевского и Трехсвятительской.

На проезжих частях соседних улиц скопилось огромное количество автомобилей, водители которых вынуждены объезжать место протеста.



Из-за протеста ФЛП движение по центру Киева парализовано / Скриншот Google maps

Как отметили в полиции Киева, протестующие движутся по Европейской площади по кругу. Поэтому автовладельцам советуют вообще избегать поездок по центру города, а также по улицам Крещатик, Богдана Хмельницкого, Грушевского, Михайловской и Владимирским спуском.



ФЛП перекрыли движение по центру Киева / Фото "Киева"

Что требуют ФЛП

Представители движения saveФЛП, которые в очередной раз собрались с акцией протеста в центре Киева, хотят, чтобы местные власти отменили карантинные ограничения и позволили работать малому бизнесу. Правда, среди противоэпидемических запретов ничего не сказано о закрытии маленьких магазинов, если они обеспечивают клиентов заказами через интернет или придерживаются карантинных норм.