Как утверждают правоохранители, юноша получил смертельное ранение в грудь во время фотосессии. Он скончался на месте. Сейчас в доме, где произошел инцидент, работают следователи.

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По факту гибели подростка полицейские открыли уголовное производство. Преступление они квалифицировали как убийство по неосторожности.

Ружье было подарком отца

Полицейские выяснили, что подростки пошли к дому одного из них после сдачи ВНО. Их было четверо.

В помещении они нашли пневматическое ружье, которое решили использовать для фотосессии.

Во время позирования девочка произвела выстрел. Оружие оказалось заряженным.

16-летний парень погиб мгновенно.



Ружье, из которого случайно выстрелила девушка / Фото Андрея Небитова

По предварительным данным, отец убитого планировал подарить ему это ружье. Досудебное расследование инцидента продолжается.

Согласно Уголовному кодексу Украины, санкция статьи об убийстве по неосторожности – от 3 до 5 лет заключения. Впрочем, поскольку в производстве фигурирует несовершеннолетняя, ее могут освободить от наказания.