В Буче под Киевом 15-летняя девочка застрелила своего товарища

Трагедия произошла в Буче в частном доме одного из школьников после сдачи подростками ВНО. Дети решили сделать фото для соцсетей с пневматическим ружьем, но случайно раздался выстрел.
Как утверждают правоохранители, юноша получил смертельное ранение в грудь во время фотосессии. Он скончался на месте. Сейчас в доме, где произошел инцидент, работают следователи.
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По факту гибели подростка полицейские открыли уголовное производство. Преступление они квалифицировали как убийство по неосторожности.
Ружье было подарком отца
- Полицейские выяснили, что подростки пошли к дому одного из них после сдачи ВНО. Их было четверо.
- В помещении они нашли пневматическое ружье, которое решили использовать для фотосессии.
- Во время позирования девочка произвела выстрел. Оружие оказалось заряженным.
- 16-летний парень погиб мгновенно.
Ружье, из которого случайно выстрелила девушка / Фото Андрея Небитова
По предварительным данным, отец убитого планировал подарить ему это ружье. Досудебное расследование инцидента продолжается.
Согласно Уголовному кодексу Украины, санкция статьи об убийстве по неосторожности – от 3 до 5 лет заключения. Впрочем, поскольку в производстве фигурирует несовершеннолетняя, ее могут освободить от наказания.