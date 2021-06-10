В Буче под Киевом 15-летняя девочка застрелила своего товарища

10 июня 2021 , 18:20
Читати новину українською

Источник:

Полиция Киевской области

Трагедия произошла в Буче в частном доме одного из школьников после сдачи подростками ВНО. Дети решили сделать фото для соцсетей с пневматическим ружьем, но случайно раздался выстрел.

Как утверждают правоохранители, юноша получил смертельное ранение в грудь во время фотосессии. Он скончался на месте. Сейчас в доме, где произошел инцидент, работают следователи.

Смотрите также Стрелял в воздух и в землю: на Троещине в Киеве заметили полуголого мужчину с пистолетом

По факту гибели подростка полицейские открыли уголовное производство. Преступление они квалифицировали как убийство по неосторожности.

Ружье было подарком отца

  • Полицейские выяснили, что подростки пошли к дому одного из них после сдачи ВНО. Их было четверо.
  • В помещении они нашли пневматическое ружье, которое решили использовать для фотосессии.
  • Во время позирования девочка произвела выстрел. Оружие оказалось заряженным.
  • 16-летний парень погиб мгновенно.


Ружье, из которого случайно выстрелила девушка / Фото Андрея Небитова

По предварительным данным, отец убитого планировал подарить ему это ружье. Досудебное расследование инцидента продолжается.

Согласно Уголовному кодексу Украины, санкция статьи об убийстве по неосторожности – от 3 до 5 лет заключения. Впрочем, поскольку в производстве фигурирует несовершеннолетняя, ее могут освободить от наказания.

Автор: Олексій Чибісов