Поскольку ограничение въезда в Киев крупногабаритного транспорта начало действовать с 15:00 8 февраля, и с 13:00 – по Киевской области, столица страдает от дорожного коллапса.

И без того крайне сложная ситуация на дорогах Киева стала просто ужасной из-за грузовиков, которые, как и ожидалось, не смогли проехать из-за заснеженных и покрытых льдом трасс.

Смотрите также Украину замело снегом: какая ситуация в областях сейчас

Какова ситуация в Киеве с пробками

Из-за объявления местных властей об ограничении движения для крупногабаритного транспорта, утром, пока время запрета еще было неизвестным, в Киев отправилось огромное количество грузовиков.

При этом фуры, как и всегда, не смогли преодолеть многочисленные подъемы вверх. Поэтому сейчас в столице образовались огромные пробки. В частности – из-за того, что одну полосу на дороге занимают колонны фур, которые никуда не могут поехать.

Смотрите видео частично перекрытой фурами Кольцевой дороги Киева:

Колонна фур стоит на улице Академика Заболотного. Тронуться с места водителя не могут, и другим мешают.

Смотрите видео грузовиков, которые блокируют движение в Киеве на улице Заболотного:

Практически сделали невозможным движение фуры, которые застряли в направлении центра на Борщаговке.

Смотрите видео ужасных пробок из-за грузовиков на Борщаговке в Киеве:

А на улице Елены Телиги вообще среди многих грузовиков застряла фура с животными. Чтобы спасти их, пришлось работать бойцам ГСЧС.