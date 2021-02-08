Многочисленные фуры, застрявшие на дороге, парализовали движение по Киеву: видео
Поскольку ограничение въезда в Киев крупногабаритного транспорта начало действовать с 15:00 8 февраля, и с 13:00 – по Киевской области, столица страдает от дорожного коллапса.
Источник:24 канал
И без того крайне сложная ситуация на дорогах Киева стала просто ужасной из-за грузовиков, которые, как и ожидалось, не смогли проехать из-за заснеженных и покрытых льдом трасс.
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Какова ситуация в Киеве с пробками
- Из-за объявления местных властей об ограничении движения для крупногабаритного транспорта, утром, пока время запрета еще было неизвестным, в Киев отправилось огромное количество грузовиков.
- При этом фуры, как и всегда, не смогли преодолеть многочисленные подъемы вверх. Поэтому сейчас в столице образовались огромные пробки. В частности – из-за того, что одну полосу на дороге занимают колонны фур, которые никуда не могут поехать.
Смотрите видео частично перекрытой фурами Кольцевой дороги Киева:
Колонна фур стоит на улице Академика Заболотного. Тронуться с места водителя не могут, и другим мешают.
Смотрите видео грузовиков, которые блокируют движение в Киеве на улице Заболотного:
Практически сделали невозможным движение фуры, которые застряли в направлении центра на Борщаговке.
Смотрите видео ужасных пробок из-за грузовиков на Борщаговке в Киеве:
А на улице Елены Телиги вообще среди многих грузовиков застряла фура с животными. Чтобы спасти их, пришлось работать бойцам ГСЧС.
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