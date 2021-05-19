Как отметили в Офисе генерального прокурора, очередные обыски в помещениях Киевской городской государственной администрации были связаны со строительством жилого комплекса в зоне Киево-Печерской Лавры.

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Следователи утверждают, что застройщик имел право построить здание с 4 этажами, но сделал здание шестиэтажным.

Не остановили и зарегистрировали



Вместо 4-этажного дома возле Лавры построили немножко больше / Фото ГБР

Правоохранители говорят, что чиновники Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля должны были остановить незаконное строительство, но не сделали этого.

Их коллеги в Департаменте по вопросам регистрации при этом зарегистрировали право собственности застройщика.

Нашли ли детективы ГБР во время следственных действий доказательства совершения преступления, неизвестно.

Деяния должностных лиц квалифицировали как злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, что повлекло тяжкие последствия. Также, в Государственном бюро расследований говорят о служебной халатности. Если фигурантов дела признают виновным, их могут наказать заключением на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Смотрите видео с обысков в Департаменте регистрации КГГА:

В КГГА на проведение этих обысков уже отреагировали. Чиновники говорят, что правоохранители пытаются давить на местную власть и вмешиваются в работу государственного регистратора.