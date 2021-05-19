Как отметили в Офисе генерального прокурора, очередные обыски в помещениях Киевской городской государственной администрации были связаны со строительством жилого комплекса в зоне Киево-Печерской Лавры.
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Следователи утверждают, что застройщик имел право построить здание с 4 этажами, но сделал здание шестиэтажным.
Не остановили и зарегистрировали
Вместо 4-этажного дома возле Лавры построили немножко больше / Фото ГБР
- Правоохранители говорят, что чиновники Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля должны были остановить незаконное строительство, но не сделали этого.
- Их коллеги в Департаменте по вопросам регистрации при этом зарегистрировали право собственности застройщика.
- Нашли ли детективы ГБР во время следственных действий доказательства совершения преступления, неизвестно.
Деяния должностных лиц квалифицировали как злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, что повлекло тяжкие последствия. Также, в Государственном бюро расследований говорят о служебной халатности. Если фигурантов дела признают виновным, их могут наказать заключением на срок до 8 лет с конфискацией имущества.
Смотрите видео с обысков в Департаменте регистрации КГГА: