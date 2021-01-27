В Киеве застройщику и экс-чиновнику КГГА Андрею Ваврышу ГБР вручило подозрение. Дело касается строительства многоэтажки в Борисполе. Об этом он сообщил сам, написав саркастический пост в фейсбуке.

Источник: фейсбук Андрея Ваврыша

По его словам, он стал подозреваемым по делу, которое касается строительства жилого комплекса "Альта-Град" в Борисполе под Киевом. В 2006 году он был миноритарным владельцем компании, которая начала строительство ЖК, но проект остановили. Уже в 2016 году строительство возобновили с помощью инвесторов, и ни одна из сторон не заявляла о нарушенных правах.

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Он не уточнил, по какой статье ему объявлено подозрение. Но считает следствие против него политическим преследованием.

ГБР и Ваврыш

Стоит подчеркнуть, что ГБР расследует только дела, в которых фигурируют высшие должностные лица, судьи, работники правоохранительных органов и те, кто совершил военные преступления. Андрей Ваврыш в настоящее время представляет частный бизнес, хотя ранее он работал в КГГА заместителем директора департамента градостроительства и архитектуры.

Кто такой Андрей Ваврыш? Бывший чиновник Киевской городской государственной администрации. В 2010 – 2015 годах – заместитель директора департамента градостроения и архитектуры Киевской горадминистрации, начальник Службы градостроительного кадастра Киева. Теперь он бизнесмен-застройщик, совладелец компании Saga Development, фигурант журналистских расследований о незаконной застройке Киева и друг экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.

Это уже не впервые Ваврыша "беспокоит" ГБР относительно его застроек в Киеве. Прошлым летом в офис компании SAGA Development пожаловали с обыском. Бюро интересовалось застройкой на участке Национальной академии внутренних дел.

В прошлом году журналисты проекта "Схемы" выпустили сюжет, в котором зафиксировали, что Ваврыш посещал Офис президента.

В самом Офисе не раскрывали информацию о посетителях, вопреки обещаниям. Вероятно, что Ваврыш встречался там со своим другом Андреем Богданом, работавшим главой ОП.

В СМИ обнародовали информацию о том, что Богдан рассорился с Зеленским из-за Ваврыша.

Ранее сайт 24 канала писал о другом скандальном строительстве Ваврыша – дом в самом историческом центре Киева – на Сагайдачного, 18. Он появился как деловой центр (официально), однако в доме продают и элитное жилье – что является нарушением закона.