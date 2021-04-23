В Киев пришла весна и многие интересуются арендой самокатов и велосипедов. На майские праздники такой вид транспорта позволит не только безопасно курсировать по городу, но и отдохнуть от будней.

Передвигаться по Киеву в карантин очень неудобно – в общественный транспорт не пропустят, если нет спецпропуска, а путешествие личным автомобилем может завести в большие пробки. В такой ситуации настоящим выходом могут стать самокаты или велосипеды. Рассказываем где их можно взять в аренду.

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Где, за сколько и на какой срок можно арендовать двухколесный транспорт и отправиться по делам или просто на прогулку.

Аренда самокатов

Bolt

Это не только такси, но и сервис аренды электросамокатов. Bolt появился в Украине осенью 2019 года. В апреле сервис обновил ценовую политику: снизили стоимость разблокировки электросамоката с 15 гривен до 9 гривен.

Как воспользоваться:

скачать приложение Bolt в App Store или Play Market,

нажать на иконку в правом верхнем углу и переключиться в режим самокатов;

арендованный самокат надо разблокировать – отсканировать QR-код и оплатить с помощью банковской карты или сервиса Apple Pay.

Стоимость:

цена разблокировки электросамоката – 9 грн

минута поездки с понедельника по четверг – 1,90 грн

минута поездки с пятницы по воскресенье – 2,50 грн

прокат на весь день – 490 грн

Сайт: bolt.eu

Kiwi

Это чешская компания, которая предоставляет услуги по прокату электросамокатов в Киеве. Она начала работать в Украине в сентябре 2020 года.

Как воспользоваться:

скачать приложение с App Store или Google Play,

зарегистрироваться,

подвязать данные карты для оплаты услуги,

выбрать ближайший самокат на карте,

отсканировать QR-код, размещенный на электросамокате,

начать поездку.

Стоимость:

цена разблокировки электросамоката – 8 грн

минута поездки с понедельника по четверг – 1,90 грн

минута поездки с пятницы по воскресенье – 2,50 грн

минимальное пополнение кошелька – 200 грн

Сайт: kiwiride.com

Scroll

Грузинский сервис аренды электросамокатов от компании Scroll совместно с американской компанией Bird, появился в Украине осенью 2020 года.

Как воспользоваться:

после загрузки программы в App Store или Google Play нужно зарегистрироваться,

найти на карте ближайший самокат,

отсканировать QR-код,

пополнить счет приложения на сумму от 50 гривен,

начать поездку.

Стоимость:

Цена разблокирования самоката – 10 грн

Каждая последующая минута – 4 грн

Минимальная сумма на счету приложения – 50 гривен

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Аренда велосипедов

Veliki.ua

Минимум времени, на который можно арендовать велосипед – одна неделя. Цена на услугу от 1 500 гривен. Если брать в аренду на месяц – 3 700 гривен.

В залог нужно оставить документ (добровольно) или 5 тысяч гривен. Велосипед можно забрать в четырех пунктах выдачи в городе или заказать бесплатную доставку по Киеву.

BikeNow

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении BikeNow, добавить карточку, перевести на личный счет 200 гривен (как депозит) и отсканировать QR-код на велосипеде.

Тариф за велопоездки в этом сервисе включает 5 гривен за разблокировку и 0,5 гривен – за одну минуту езды.

Во время прогулок и поездок столицей не забывайте об эпидемии – важно сохранять дистанцию ​​и соблюдать все карантинные правила.

Абонемент стоит 399 грн/месяц можно кататься сколько угодно, но каждые 30 мин нужно следить за тем, чтобы завершать и начинать новую поездку, иначе будет тариф выше.

ElectroVel

Предлагает почасовой прокат велосипедов с электрическим приводом. Цены услуги от 159 гривен. Забрать транспорт можно только по одному адресу: Антоновича, 59.

Цитрус Прокат

Минимальное время аренды велосипедов – час, минимальная сумма залога – 500 гривен.

Цена за час аренды велосипеда – 70 грн, сутки – 300 грн, взять в прокат велосипед на электротяге можно за 600-700 гривен в сутки или 200-300 гривен – за час.

В сервисе только одна точка проката – на Оболони.