Где в Киеве будут сезонные ярмарки на этой неделе: список
Где в столице состоятся ярмарки / 24 канал
В Киеве на этой неделе с 5 по 10 января состоятся сезонные ярмарки. Сайт 24 канала рассказывает где можно посетить такие мероприятия.
В Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА предоставили список адресов. Ярмарки состоятся с соблюдением карантинных мероприятий.
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Где в Киеве на этой неделе состоятся сезонные ярмарки
5 января (вторник)
- Днепровский район, улица Ивана Микитенко, 21-27;
- Подольский район – улица Юрковская, 25;
- Святошинский район, улица Гната Юры, 5, на пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
6 января (среда)
- Голосеевский район – Стратегическое шоссе (в пределах проспекта Науки и улицы Малокитаевской);
- Дарницкий район, улица Анны Ахматовой, 31;
- Днепровский район – проспект Соборности, 2-20;
- Подольский район – проспект Правды, 5-11;
- Святошинский район – улица Подлесная, 8;
8 января (пятница)
- Дарницкий район – улица Анны Ахматовой, 31;
- Днепровский район – улица Гродненская, 1/35-17-А;
- Святошинский район – улица Подлесная, 8;
9 января (суббота)
- Оболонский район – улица Иорданская, 1-9;
10 января (воскресенье)
- Днепровский район – улица Сулеймана Стальского (в пределах улиц радужной и Старосельской).
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