Уже с 1 января в Киеве начнут работать пункты утилизации новогодних елок: адреса
Для того, чтобы уже использованные новогодние елки в дальнейшем приносили пользу экологии Киева, в столице начнут работу 15 локаций для приема вечнозеленых деревьев. Их будут перерабатывать в щепу, которую используют для поддержания водного баланса живых елок и сосен.
С понедельника по пятницу с 1 января 2021 года с 07:00 до 22:00 во всех районах Киева можно будет сдать новогодние деревья для их дальнейшей переработки. Об этом сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.
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По словам чиновников, традиция хотя бы немного заботиться об экологии во время использования живых елок для украшения домов в Киеве стартует в шестой раз.
Где в Киеве можно сдать на переработку новогоднюю елку
Весной частицы всех переработанных деревьев разместят в лунках вечнозеленых растений. Именно так коммунальщики обеспечат деревья защитой от пересыхания или перегрева почвы.
Сдать елку можно будет бесплатно.
На пунктах приема елок надо будет соблюдать карантинные нормы – использовать средства защиты и сохранять социальную дистанцию.
Адреса локаций сдачи елок на утилизацию в Киеве:
- проспект Голосеевский, 87-Г;
- улица Тростянецкая, 58-А;
- улица Электротехническая, 26;
- проспект Освободителей, 6;
- проспект Степана Бандеры, 26-А;
- улица Железнодорожное шоссе, 61;
- улица Дмитриевская, 16-А (Подольский район);
- улица Жмеринская, 30г;
- улица Новополевая, 95 (производственная база предприятия);
- переулок Герцена, 6;
- Бориспольское шоссе, 23 километр;
- проспект Броварской, 2а;
- улица Радистов, 1-в;
- Никольское лесничество, квартал № 35;
- Броварское лесничество, квартал № 72.
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