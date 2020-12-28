Для того, чтобы уже использованные новогодние елки в дальнейшем приносили пользу экологии Киева, в столице начнут работу 15 локаций для приема вечнозеленых деревьев. Их будут перерабатывать в щепу, которую используют для поддержания водного баланса живых елок и сосен.

С понедельника по пятницу с 1 января 2021 года с 07:00 до 22:00 во всех районах Киева можно будет сдать новогодние деревья для их дальнейшей переработки. Об этом сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

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По словам чиновников, традиция хотя бы немного заботиться об экологии во время использования живых елок для украшения домов в Киеве стартует в шестой раз.

Где в Киеве можно сдать на переработку новогоднюю елку

Весной частицы всех переработанных деревьев разместят в лунках вечнозеленых растений. Именно так коммунальщики обеспечат деревья защитой от пересыхания или перегрева почвы.

Сдать елку можно будет бесплатно.

На пунктах приема елок надо будет соблюдать карантинные нормы – использовать средства защиты и сохранять социальную дистанцию.

Адреса локаций сдачи елок на утилизацию в Киеве: