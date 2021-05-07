Цветы японской вишни способны очаровать каждого. Особенно если смотреть не на одно дерево, а на целый сад. В Киеве такие места есть, и они пользуются бешеной популярностью у тысяч людей, которым нравятся роскошное розовое цветение.
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Именно потому, что количество желающих полюбоваться сакурами ежегодно только растет, власти столицы постоянно высаживают новые деревья.
Где в Киеве можно посмотреть на цветение сакур
Парк "Наталка"
В парке на Оболони, где недавно провели капитальный ремонт, уже расцвели более 30 сакур. Посмотреть на них можно на Оболонской набережной.
Сакуры в парке "Наталка" / Фото: nashkiev.ua
Парк Дружбы народов
Немалую аллею сакур высадили в 2017 году в парке Дружбы народов. Общая ее длина – 450 метров.
Сакура в парке Дружбы народов в Киеве / Фото vgorode
Парк Киото
Наибольшей и максимально популярной среди инстаграмниц локацией для фото является парк Киото. Там уже расцвели сакуры на самой длинной в Украине аллеи. Ее длина составляет 987 метров.
Сакуры в парке Киото / Фото "Зеркало недели"
Площадь Ивана Франко
Невероятно уютным местом для любования розовыми цветами японской вишни является площадь Ивана Франко, расположенная в самом центре Киева. Множество киевлян очень любят здесь фотографироваться, а также просто проводить время за чашечкой кофе.
Сакура на площади Ивана Франко / Фото Натальи Володько
Кроме того, посмотреть на цветение сакур в Киеве можно:
- в ботаническом саду имени Гришко;
- в ботаническом саду имени Фомина;
- в Мариинском парке;
- на Владимирской горке;
- на Пейзажной аллее;
- в парке КПИ;
- в сквере у Золотых ворот.