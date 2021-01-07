В Киеве из-за пандемии коронавируса отказались от массовых празднований на Рождество 7 января, но все-таки гости столицы, а также киевляне имеют возможность увидеть настоящую традиционную коляду – в музее Пирогово и на Почтовой площади.

В эти локации приедут настоящие колядники. Об этом сообщает "Вечірній Київ".

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Коляда посетит музей Пирогово

С 12:00 часов по улицам музейного Приднепровья (Пирогово) разойдутся группы колядников с рождественскими звездами и веселые компании с вертепными действами.

Каждый, кто посетит музей может стать частью яркого празднования.

Как обычно, в одном из домов Приднепровья вы увидите главные традиционные атрибуты украинского Рождества – дидухи и пауки.

Концертная программа с участием колядницких групп и вертепов начнется на сцене Певческого поля музея с 13:00.

Также гостей ждут разнообразные народные забавы. Развлекательная часть продлится с 13:00 до 15:00. На праздновании Рождества вы сможете попробовать блюда украинской кухни.

Не забывайте соблюдать масочный режим и социальную дистанцию!

Коляда на Почтовой

Музей на Почтовой площади при поддержке общественного движения "Почайна" организовал для вас празднование в уникальной компании.

В музей приедет легендарная Киевская Коляда, чтобы вместе спеть колядки, обменяться поздравлениями и благословениями "на весь год и весь назначенный возраст".

Кроме того, на праздник в гостях у музея будет уникальный проект "Герои казацкой Украины" – серия портретов выдающихся гетманов Украины, и его автор Наталья Павлусенко.

Это не просто портреты, а историческая реконструкция настоящей внешности выдающихся украинских деятелей, сделанная художницей вместе с историками и специалистами ради возвращения настоящей истории Украины,

– отмечают организаторы.

У всех желающих принять участие в праздновании будет возможность познакомиться с познавательно-творческим проектом и узнать об истории его создания от самого автора и, конечно же, посетить уникальный памятник археологии и экспозицию.

Начало в 14:00. Встреча возле главного входа, напротив фуникулера, рядом со входом в церковь Рождества Христова.