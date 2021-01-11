Санду едет в Украину: в Киеве могут перекрыть движение
В Киеве из-за визита президентf Молдовы могут ограничить движение транспорта / dw
В Украине с официальным визитом 12 января прибудет президент Молдовы Майя Санду. Из-за этого в Киеве могут частично перекрыть дороги.
Где ограничат движение транспорта
Ограничение движения возможен на дорогах в центральной части города. Об этом сообщает в фейсбуке управления государственной охраны.
Кстати В Киеве после праздников 11 января возобновились традиционные пробки: онлайн-карта
В управлении добавили, что они будут отвечать за безопасность и сопровождение делегации нового президента Молдовы.
Что известно о визите Майи Санду
- Это будет ее первый официальный визит в другую страну на посту главы государства.
- Президент Молдовы встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыглем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.
- По словам Санду, она стремится наладить отношения между Молдовой и Украиной, которых фактически не было на протяжении последних 4 лет из-за откровенной пророссийской позиции предыдущего президента Игоря Додона.
- В Киеве ожидают перезагрузки отношений с Молдовой.
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