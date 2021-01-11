В Украине с официальным визитом 12 января прибудет президент Молдовы Майя Санду. Из-за этого в Киеве могут частично перекрыть дороги.

Где ограничат движение транспорта

Ограничение движения возможен на дорогах в центральной части города. Об этом сообщает в фейсбуке управления государственной охраны.

Кстати В Киеве после праздников 11 января возобновились традиционные пробки: онлайн-карта

В управлении добавили, что они будут отвечать за безопасность и сопровождение делегации нового президента Молдовы.

Что известно о визите Майи Санду

Это будет ее первый официальный визит в другую страну на посту главы государства.

Президент Молдовы встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыглем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.

По словам Санду, она стремится наладить отношения между Молдовой и Украиной, которых фактически не было на протяжении последних 4 лет из-за откровенной пророссийской позиции предыдущего президента Игоря Додона.

В Киеве ожидают перезагрузки отношений с Молдовой.

Обратите внимание! Во время инаугурация 24 декабря 2020 года Майя Санду часть своей речи произнесла на украинском языке. На такой шаг глава Молдовы пошла из-за того, что в стране живут 6,6% украинцев.