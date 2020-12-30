Праздник приближается: где в Киеве отключат свет 31 декабря – список улиц
В Киеве на Новый год отключат свет / pixabay
В Киеве 31 декабря отключать свет в двух районах – Печерском и Голосеевском. В перечне всего 6 улиц.
Причина отключения – проведение работ, направленных на устранение дефектов трансформаторных подстанций. Об этом сообщает ДТЭК "Киевские электросети".
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Где в Киеве отключат свет 31 декабря: список
- Улица Иоанна Павла II 4/47, 16
- Улицы Глазунова 3, 4 / 47,7, 10
- Улица Раевского 28
- Улица Чигорина 49
- Улица Антоновича 158/160, 162, 164, 166, 168
- Улица Малевича 8б, 8бН, 107, 111.
Хорошая новость, что свет включат, когда придет темнота – по плану его не будет с 9:00 до 16:00. Поэтому киевляне, которые живут в этих домах все-таки не останутся при свечах в новогоднюю ночь.
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