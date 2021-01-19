В Киеве образовались пробки: где трудно проехать утром 19 января
Где в Киеве трудно проехать 19 января / ukraina24
Утро 19 января в Киеве началось с традиционных пробок. Несмотря на не совсем благоприятные погодные условия, ситуация на дорогах не отличается от картины, которую видят жители столицы каждый день.
Как и всегда на Правом берегу трудно проехать в сторону центра, а на левом – к мостам. Затруднено движение и на всех въездах в Киев. Об этом свидетельствуют данные Google maps.
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Коммунальщики же до сих пор пытаются бороться с гололедом и последствиями снегопада.
Где в Киеве образовались пробки утром 19 января:
- Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница")
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница)
- Улица Братиславская (метро "Черниговская")
- Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская")
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Проспект Лобановского;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Улица Жилянская;
- Проспект Победы (от метро "Житомирская" до "Берестейской", а также от "Шулявской" до Воздухофлотского путепровода)
- Улица Борщаговская;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка)
- Улица Большая Васильковская;
- Улица Казимира Малевича;
- Проспект Степана Бандеры.
Где в Киеве 19 января пробки / Скриншот Google Maps
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