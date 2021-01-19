Утро 19 января в Киеве началось с традиционных пробок. Несмотря на не совсем благоприятные погодные условия, ситуация на дорогах не отличается от картины, которую видят жители столицы каждый день.

Как и всегда на Правом берегу трудно проехать в сторону центра, а на левом – к мостам. Затруднено движение и на всех въездах в Киев. Об этом свидетельствуют данные Google maps.

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Коммунальщики же до сих пор пытаются бороться с гололедом и последствиями снегопада.

Где в Киеве образовались пробки утром 19 января:

Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница")

Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница)

Улица Братиславская (метро "Черниговская")

Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская")

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Проспект Лобановского;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Елены Телиги;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Вадима Гетьмана;

Улица Жилянская;

Проспект Победы (от метро "Житомирская" до "Берестейской", а также от "Шулявской" до Воздухофлотского путепровода)

Улица Борщаговская;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка)

Улица Большая Васильковская;

Улица Казимира Малевича;

Проспект Степана Бандеры.

Где в Киеве 19 января пробки / Скриншот Google Maps