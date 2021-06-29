Вечером 29 июня в столице будут работать как частные фан-зоны, так и те, что организовали чиновники. Матч между Украиной и командой, благодаря которой наша сборная оказалась в 1/8 финала, начнется в 22:00.

Смотрите также За шаг до чуда: заявка сборной Украины на матч 1/8 финала со Швецией на Евро-2020

Будут показывать в фан-зонах и другой матч дня между Англией и Германией.

Где в Киеве будут транслировать игру между Украиной и Швецией

Фан-зона на Спортивной площади

Как отметили в КГГА, поддержать сборную можно будет на Спортивной площади возле ТРЦ Gulliver. Здесь будут транслировать оба матча 1/8 финала Чемпионата Европы.

Кроме просмотра футбола на большом экране организаторы обещают болельщикам также вкусную еду и всевозможные активности.

Вход свободный.

Фан-зона на Полярной

Немалый простор для просмотра футбольных баталий будет действовать на улице Полярной, 20д. У болельщиков будет возможность не только наслаждаться игрой сборной, но и самим поиграть на небольшом поле.

Фан-зону оборудовали огромным экраном, возле которого установили удобные пуфы. Также здесь будет работать фуд-корт.

Вход бесплатный.

Фан-зона для тех, кто путешествует

Кроме специальных площадок для просмотра важнейшего для Украины матча, футбол будут транслировать также на железнодорожных вокзалах Киева. В Укрзализныци поболеть за сборную смогут пассажиры компании на Южном и Центральном вокзалах.

Там уже установили мониторы, где все смогут наблюдать за игрой.

Вход свободный.