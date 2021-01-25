Пункты приема елок на переработку в Киеве будут работать еще одну неделю – до 1 февраля. Из них производят щепу, которой посыпают почву вокруг вечнозеленых растений.

Источник: "Вечерний Киев".

В столице работают 15 таких пунктов. Они открыты в каждом районе. В КГГА говорят, что люди сдали уже около тысячи хвойных деревьев.

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Собранные елки переработают в щепу специальным механизмом, используют ее для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений.

Коммунальщики "Дарницкого лесопаркового хозяйства" делятся фотографиями, как измельчают использованные новогодние елки, которые попали в пункт приема. Таким образом каждый имеет возможность ознакомиться с технологией и отнести дерево на переработку.



Переработка елок / Фото "Вечернего Киева"

Также жители могут оставить деревья возле мусорников, чтобы коммунальщики забрали их на утилизацию.

Полный список пунктов приема новогодних елок можно посмотреть здесь.