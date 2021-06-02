В столице затруднено движение на традиционных участках в центре, на въездах на мосты и на больших проспектах Левого берега. Количество красных участков на карте постепенно увеличивается.

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Где в Киеве трудно проехать утром 1 июня:

проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")

Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")

улица Братиславская ("Черниговская")

Проспект Романа Шухевича и Северный мост;

улица Набережно-Рыбальская;

улица Набережно-Крещатицкая;

проспект Героев Сталинграда;

проспект Бандеры;

проспект Победы;

проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно с ситуацией на дорогах можно ознакомиться на этой онлайн-карте:

Обратите внимание! Со 2 июня перекрыт участок на Окружной дороге от площади Одесской до улицы Ватутина. Во время ремонта движение будет частично ограничено.