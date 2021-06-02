В столице затруднено движение на традиционных участках в центре, на въездах на мосты и на больших проспектах Левого берега. Количество красных участков на карте постепенно увеличивается.

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Где в Киеве трудно проехать утром 1 июня:

  • проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
  • Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
  • улица Братиславская ("Черниговская")
  • Проспект Романа Шухевича и Северный мост;
  • улица Набережно-Рыбальская;
  • улица Набережно-Крещатицкая;
  • проспект Героев Сталинграда;
  • проспект Бандеры;
  • проспект Победы;
  • проспект Любомира Гузара и другие.

Подробно с ситуацией на дорогах можно ознакомиться на этой онлайн-карте:

затори Київ 2 червня де ускладнено рух

 