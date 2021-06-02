Где трудно проехать в Киеве 2 июня: онлайн-карта пробок

В Киеве утром 2 июня на дорогах снова затруднено движение. Причиной является ряд ДТП и участки, которые закрыли на текущий ремонт. Онлайн-карта дорожной ситуации покажет как лучше объехать пробки.
В столице затруднено движение на традиционных участках в центре, на въездах на мосты и на больших проспектах Левого берега. Количество красных участков на карте постепенно увеличивается.
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Где в Киеве трудно проехать утром 1 июня:
- проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост;
- улица Набережно-Рыбальская;
- улица Набережно-Крещатицкая;
- проспект Героев Сталинграда;
- проспект Бандеры;
- проспект Победы;
- проспект Любомира Гузара и другие.
Подробно с ситуацией на дорогах можно ознакомиться на этой онлайн-карте: