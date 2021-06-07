Онлайн-карта дорожной ситуации покажет, как лучше обойти пробки. Уже традиционно, пробки наблюдаются в центре, на въездах на мосты и на больших проспектах Левого берега.
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Где в Киеве трудно проехать утром 7 июня:
- проспект Николая Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки")
- Броварской проспект (метро "Дарница", "Левобережная")
- улица Братиславская ("Черниговская")
- Проспект Романа Шухевича и Северный мост;
- улица Набережно-Рыбальская;
- улица Набережно-Крещатицкая;
- проспект Героев Сталинграда;
- проспект Бандеры;
- проспект Победы;
- проспект Любомира Гузара и другие.
Ремонтные работы проводят на Большой окружной дороге, от Голосеевского проспекта до бульвара Дружбы Народов и на проспекте Бандеры.
ДТП произошло на проспекте Вячеслава Чорновола, возле моста Патона, несколько аварий на Большой Окружной, на улице Богатырской.
Подробно с ситуацией на дорогах можно ознакомиться на этой онлайн-карте: